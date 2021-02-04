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  4 февраля 2021
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Таджикистан и США обсудили вопросы развития отношений в политической и экономической сферах

CentralAsia (TJ) -  Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода принял посла Соединенных Штатов Америки в РТ Джона Марка Поммершайма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии отношений между двумя странами в политической и экономической сферах, а также сотрудничестве в рамках программ USAID и других соответствующих механизмов.

Была отмечена необходимость продолжения принятия совместных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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