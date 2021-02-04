Таджикистан и США обсудили вопросы развития отношений в политической и экономической сферах
- Таджикистан, общество
- 12:14, 04 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода принял посла Соединенных Штатов Америки в РТ Джона Марка Поммершайма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии отношений между двумя странами в политической и экономической сферах, а также сотрудничестве в рамках программ USAID и других соответствующих механизмов.
Была отмечена необходимость продолжения принятия совместных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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