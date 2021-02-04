ВОЗ опубликовала информацию о распределении вакцин между странами в рамках COVAX

CentralAsia (CA) - С 3 февраля страны, принимающие участие в инициативе COVAX, могут ознакомиться с первым промежуточным прогнозом распределения вакцин от коронавируса. Он был опубликован Всемирной организацией здравоохранения и ее партнерами по программе COVAX. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



COVAX – это уникальная инициатива по централизованной закупке и распределению вакцин от COVID-19. В ее рамках правительства и производители сотрудничают в целях обеспечения прививками как богатых стран, так и стран с низким уровнем дохода.



Еще в январе в ВОЗ объявили о закупке миллионов доз вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-Oxford. Ожидается, что в рамках механизма COVAX до конца года удастся доставить по всему миру два млрд доз этих препаратов, в том числе 1,3 млрд – в страны с низким уровнем дохода.



Промежуточный прогноз, опубликованный в среду, содержит информацию о распределении вакцин Pfizer-BioNTech в первом квартале текущего года и вакцин AstraZeneca-Oxford – в первой половине года.



Итак, данные по распределению препаратов в странах постсоветского пространства:



- Азербайджан получит 506 400 доз AstraZeneca-Oxford;



- Армения – 146 400 доз AstraZeneca-Oxford;



- Грузия – 184 800 AstraZeneca-Oxford и 29 250 Pfizer-BioNTech;



- Кыргызстан – 504 000 AstraZeneca-Oxford;



- Молдова – 156 000 AstraZeneca-Oxford и 24 570 Pfizer-BioNTech;



- Таджикистан – 732 000 AstraZeneca-Oxford;



- Украина – 2 215 200 AstraZeneca-Oxford и 117 000 Pfizer-BioNTech;



- Узбекистан – 2 640 000 AstraZeneca-Oxford.



Ожидается, что поставки вакцин начнутся в конце февраля. В среднем в ходе первого этапа распределения препаратов в рамках инициативы COVAX удастся вакцинировать более 3 процентов населения в 145 странах (эти цифры не включают тех, кто получит прививки за рамками COVAX). Как отмечают эксперты, этого будет достаточно для того, чтобы защитить самые уязвимые группы, включая медработников.