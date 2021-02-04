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  4 февраля 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у 16,7 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 16 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 704 (10,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 917 918 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 382 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 275 человек.

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