Число жертв коронавируса в России превысило 75 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:29, 04 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 521 человек, передает оперативный штаб.
Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 67 и Санкт-Петербурге — 53.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 75 205 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,9 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 626 275 пациентов.