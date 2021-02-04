В 2020 году гражданство России получили более 23 тысяч уроженцев Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В период пандемии COVID-19 Россия поставила рекорд по выдаче гражданства иностранцам.

По данным Министерства внутренних дел РФ, в 2020 году российское гражданство получило рекордное за 15 лет число иностранцев – 656,3 тысячи человек.

С каждым годом растет число узбекистанцев, желающих получить гражданство этой страны.

Как стало известно из статистических данных, обнародованных на сайте МВД России, в 2020 году российское гражданство получили 656,3 тысячи иностранцев, что на 30 процентов больше, чем в 2019 году. Так, в прошлом году гражданство РФ получили 497 817 тысяч человек.

Граждане Узбекистана составили 3,5 процента (23 300 человек) от общего числа иностранцев, которые получали российское гражданство.

Также среди новоиспеченных россиян много граждан Таджикистана 63,4 тысяч человек (9,7 процента), Казахстана 43,4 тысячи (6,6 процента), Армении (30,5 тысяч человек), Азербайджана (22 тысячи), Молдавии (20 тысяч человек), Кыргызстана (12 тысяч человек) и Беларуси (10 тысяч человек).

В настоящее время в Узбекистане не разрешено иметь гражданство нескольких государств.

В связи с этим недавно Главное управление миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Узбекистана сообщило, что, если гражданин Узбекистана получил гражданство другой страны, то он должен выбрать одно из двух.

Если гражданин Узбекистана не желает отказываться от гражданства иностранного государства, то его гражданство Узбекистана прекращается на основании указа президента РУз.

В законодательстве Узбекистана лицам, приобретшим гражданство иностранного государства и не вышедшим в установленном в законодательстве порядке из гражданства Узбекистана, не предусмотрена административная, либо уголовная ответственность, добавили в Главном управлении миграции и оформления гражданства МВД республики.