В школе под Ташкентом на учащихся частично обрушился потолок

CentralAsia (UZ) - В одном из учебных классов школы №6 в Янгиюле обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

Как отмечается, в результате происшествия двое учеников пострадали и им была оказана срочная медицинская помощь.

Выяснилось, что капитальный ремонт данной школы был выполнен в 2019 году ООО «Ахмаджон ал-Аваз», на основе заказа администрации Ташкентской области за дополнительно выделенные области 3,3 млрд сумов ($313, 5 тыс).

В настоящее время городская прокуратура совместно с заведующим отдела народного образования и строительной компанией проводят повторную экспертизу потолков школы.