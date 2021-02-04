В Казахстане почти 200 тыс. зараженных COVID-19. Как менялась статистика в течение года (график)

Алматы, 14 марта 2020 года

CentralAsia (KZ) - На территории Казахстана первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зарегистрированы 13 марта 2020 года. По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 4 февраля 2021 года в республике коронавирус выявлен у 191 639 человек, скончались — 2476.



С 1 августа 2020 года оперативный штаб по ситуации с COVID-19 ведет отдельную статистику по случаям пневмонии с признаками коронавируса. Так, коронавирусная пневмония в Казахстане выявлена у 48 087 человек, скончались 572 пациента.



С конца января нового года ежедневный показатель зараженных начал постепенно подниматься. Пик пришелся на 24 января — 1584 человека, самый минимальный показатель был 12 января — 892. Затем с началом февраля прирост снизился до 1,2 тыс. новых случаев в день.

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, вероятный пик регистрации случаев коронавируса возможен в конце марта 2021 года. «По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч в сутки», - спрогнозировал Цой.

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