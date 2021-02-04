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  4 февраля 2021
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Премьер Узбекистана Абдулла Арипов поздравил Улугбека Марипова с назначением премьер-министром Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил Улугбека Марипова с назначением премьер-министром Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Узбекистана.

Отмечается, что премьер-министр Абдулла Арипов 3 февраля направил поздравление в связи с назначением Улугбека Марипова на пост премьер-министра Кыргызстана.

Ранее президент Кыргызстана Садир Жапаров подписал указ о назначении Улугбека Марипова премьер-министром. 41-летний Марипов до этого работал на разных должностях, в том числе, помощником бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Жапаров также подписал указ о назначении членов правительства.

Согласно постановлению парламента Кыргызстана, почти половина членов прежнего правительства, в том числе, первый заместитель премьер-министра Артём Новиков, председатель государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев и министр иностранных дел Руслан Казакбаев сохранили свои должности. Несколькими днями раньше руководителем реорганизованного министерства обороны был назначен Таалайбек Омуралиев.

Количество министерств и управлений в новом правительстве Кыргызстана сократилось почти в 2 раза по отношению к прежнему правительству.

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