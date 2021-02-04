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  4 февраля 2021
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В Южной Корее мужчина встретился с умершей женой с помощью виртуальной реальности. Видео

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее мужчина встретился с виртуальной копией жены, которая умерла 4 года назад.

«Встреча» произошла в рамках документального фильма «Я встретил тебя» телеканала MBC с помощью технологии виртуальной реальности.

Жена 51-летнего Ким Чон Су скончалась после многих лет борьбы с тяжелой болезнью. После ее смерти мужчине пришлось самостоятельно воспитывать пятерых детей.

На создание виртуальной копии женщины специалистам понадобилось полгода. Для максимального сходства голос жены был скомбинирован с голосом актрисы.

Ким Чон Су встретился с копией жены в виртуальном саду, а потом они станцевали в своем доме. С помощью технологии захвата движения виртуальная копия женщины смогла отвечать на прикосновения Ким Чон Су.


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