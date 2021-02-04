В Южной Корее мужчина встретился с умершей женой с помощью виртуальной реальности. Видео

CentralAsia (CA) - В Южной Корее мужчина встретился с виртуальной копией жены, которая умерла 4 года назад.



«Встреча» произошла в рамках документального фильма «Я встретил тебя» телеканала MBC с помощью технологии виртуальной реальности.



Жена 51-летнего Ким Чон Су скончалась после многих лет борьбы с тяжелой болезнью. После ее смерти мужчине пришлось самостоятельно воспитывать пятерых детей.



На создание виртуальной копии женщины специалистам понадобилось полгода. Для максимального сходства голос жены был скомбинирован с голосом актрисы.



Ким Чон Су встретился с копией жены в виртуальном саду, а потом они станцевали в своем доме. С помощью технологии захвата движения виртуальная копия женщины смогла отвечать на прикосновения Ким Чон Су.