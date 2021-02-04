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  4 февраля 2021
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Россия и США на пять лет продлили договор о ядерной безопасности

CentralAsia (CA) -  Россия и США на пять лет продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Между странами состоялся обмен нотами.

«3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года», - говорится в заявлении МИД РФ.

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без изменений и дополнений, в том виде, в каком был подписан в 2010 году. Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между Путиным и Джо Байденом, который состоялся 26 января этого года.

В тот день замглавы МИД Сергей Рябков и американский посол в России Джон Салливан обменялись нотами о продлении ДСНВ на пять лет. Затем Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре подтвердили свое намерение провести все необходимые процедуры.

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