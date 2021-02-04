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  4 февраля 2021
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Организаторы сообщили о проведении конкурса «Евровидение-2021»

CentralAsia (CA) -  Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021» состоится 18, 20 и 22 мая, формат его проведения будет определен позже, сообщили организатора конкурса, Европейского вещательного союза (ЕВС).

Как сообщает DW, в частности, рассматриваются три возможных варианта проведения: первый из них предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с учетом соблюдения социальной дистанции и других строгих гигиенических мер, включающих регулярное тестирование на COVID-19. Если кто-то из участников не сможет приехать из-за ограничительных мер, то будет показана видеозапись выступления.

Второй сценарий предполагает проведение конкурса также в Ahoy Arena, но без приезда участников, выступления которых будут транслироваться в режиме онлайн. При этом некоторые части конкурса, например, шоу-программа, будут проходить «в живую» на сцене. Третий сценарий предлагает перенос конкурса полностью в режим онлайн.

Организаторы указывают, что окончательное решение о формате проведения будет принято в ближайшие недели. «Евровидение-2020» было отменено из-за пандемии коронавируса.

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