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  4 февраля 2021
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Актриса Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19

CentralAsia (CA) -  Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус, ее состояние улучшилось, однако пока она остается в больнице, сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

«Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут», - рассказали в театре.

Ранее сообщалось, что Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА в связи с коронавирусом. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. В конце января в театре сообщали, что Фрейндлих перевели из реанимационной палаты на лечебное отделение. Врачи отмечали положительную динамику. Она продолжила курс лечебной физкультуры и получала кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию.

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