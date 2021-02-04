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  4 февраля 2021
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Под Ташкентом задержали мужчину, пытавшегося похитить 8-летнюю школьницу
Предыстория: https://centralasia.media/news:1679717

CentralAsia (UZ) -  Под Ташкентом неизвестный мужчина пытался украсть 8-летнюю девочку. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

Как сообщалось, днём 29 января неизвестный мужчина средних лет подошёл к первокласснице у школы №10 и сказал ей, что его отправила мать девочки и он отведет её к маме. Мужчина взял с рук школьницы ранец, повесил себе на плечо и взяв её за руку, направился в сторону вокзала.

Сотрудник шашлычной Абдулазиз Абидов обратил внимание на мужчину, который, несмотря на плач и сопротивление девочки, вёл её за руку, и побежал в их сторону. Увидев его, мужчина скрылся. Абдулазиз Абидов привёл девочку в школу и передал её классному руководителю.

Следственный отдел при ОВД Янгиюля возбудил уголовное дело по части 2 статьи 137 (Похищение человека) Уголовного кодекса и объявил мужчину в розыск.

В результате оперативных мероприятий 4 февраля в 10:00 часов сотрудники Службы охраны Нацгвардии задержали разыскиваемого в семейной поликлинике в Аккурганском районе и доставили его в ОВД Куйичирчикского района.

В ходе расследования установлено, что задержанный Х. Т. (1983 г.р.) проживает в Аккурганском районе и ранее был судим по части 2. статьи 97 (Умышленное убийство) и части 2 статьи 164 (Разбой).

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