Авиакомпания Fly Egypt получила разрешение на выполнение рейсов в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Египетская авиакомпания Fly Egypt получила разрешение на осуществление регулярных рейсов в Узбекистан, пишет пресс-служба Минтранса РУз.

На основании соглашения о воздушном сообщении, заключенного между правительством Узбекистана и правительством Египта, агентством «Узавиация» при Министерстве транспорта, авиакомпании Fly Egypt выдано разрешение на осуществление регулярных авиарейсов в Узбекистан, - говорится в сообщении ведомства.

Разрешение выдано на полеты по маршрутам Каир – Ташкент – Каир и Шарм-эль-Шейх – Ташкент – Шарм-эль-Шейх.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing-737-700/800.