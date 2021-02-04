Туркменистан отрицает ограничение свободы передвижения внутри страны

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана отрицают факт ограничения выезда за рубеж и свободы передвижения внутри страны. Об этом говорится в третьем периодическом докладе Туркменистана в Комитет ООН по правам человека, который был представлен в 2020 году, передает turkmen.news.

Речь в докладе идет о положении дел, сложившемся до эпидемии COVID-19. Тогда, несмотря на наличие регулярного авиасообщения, граждан Туркменистана нередко без объяснения причин не допускали на рейсы за рубеж. Люди с уже купленными билетами не знали точно, смогут ли попасть на борт самолета.

В докладе эта информация отрицается. Утверждается, что «каждый гражданин Туркменистана имеет право на выезд из Туркменистана и въезд в Туркменистан». Далее цитируется статья 30 закона «О миграции», в которой приведен список причин для временного ограничения выезда гражданина. Среди них есть довольно сомнительные, такие как «его выезд представляет угрозу его жизни и здоровью», «имеются опасения в том, что гражданин Туркменистана в период пребывания за границей может стать жертвой торговли людьми или попадет в рабство», и наконец — «его выезд противоречит интересам национальной безопасности Туркменистана» (причем речь не о лицах, владеющих государственной тайной — для них в перечне есть отдельный пункт).

Также в докладе содержатся пояснения по поводу института прописки, которую в Комитете ООН считают средством ограничения внутренней миграции. Подчеркивается, что прописка «носит исключительно социальный характер» и нужна для получения социальных выплат, медицинских и образовательных услуг. Авторы доклада признают, что нарушение требования регистрации по месту жительства или пребывания считается административным правонарушением (статьи 369, 371 КоАП). Однако подчеркивается, что «лиц, задержанных за правонарушения по вышеуказанным статьям, не имеется».

После того, как в мире началась эпидемия COVID-19, ситуация со свободой передвижения значительно усложнилась. Власти Туркменистана отрицают факт проникновения коронавируса в страну, однако вводят жесткие санитарные меры, которые позиционируются как профилактические. С марта 2020 года отменено международное авиасообщение. Вывозные рейсы для граждан, застрявших в других странах, начали организовывать лишь в августе, и попасть на них нелегко.

Передвижение между велаятами строго ограничено. Лицам старше 50 лет вообще запрещено покидать место жительства, а более молодые люди должны проходить специальную комиссию для разрешения на выезд. Автобусное и железнодорожное сообщение прекращено, многие автодороги перекрыты. Единственный легальный способ покинуть велаят после получения разрешения комиссии — внутренние авиарейсы. Также между регионами курсируют нелегальные такси.