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  4 февраля 2021
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Мирзиёев посетил Международный центр керамики в Риштане

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Ферганскую область 4 февраля посетил Международный центр керамики, построенный в Риштанском районе.

В прошлом риштанские гончары работали в собственных домах, в небольших мастерских. Не было условий для иностранных туристов.

После принятия указа президента от 17 ноября 2017 года начато создание широких возможностей для развития ремесленничества и деятельности мастеров. В соответствии с этим документом были построены центры ремесленничества в Коканде и Маргилане, сообщила пресс-служба главы государства.

С открытием центра создано около 250 рабочих мест. Керамическая продукция экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Чехию, Турцию, Россию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие страны.

Ответственным лицам дано указание предоставить гончарам оборотные средства и льготы, оказать им содействие в открытии магазинов в других регионах, организовать выставочные и торговые стенды в посольствах Узбекистана за рубежом.

Шавкат Мирзиёев пообщался с жительницами Учкуприкского района, открывшими швейные мастерские в своих домах и обеспечившими работой соседок по махалле. Для расширения их деятельности перед ответственными лицами поставлена задача построить для швей современный комплекс в удобном с точки зрения логистики месте.

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