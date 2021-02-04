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  4 февраля 2021
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В Бухаре произошёл взрыв в строящемся доме (видео)

CentralAsia (UZ) -  4 февраля в строящемся 8-этажном доме в Бухаре произошел взрыв, сообщило МЧС Узбекистана.

По данным министерства, инцидент произошёл сегодня в 17:50 на улице ул. Ислама Каримова. По предварительной версии на третьем этаже многоэтажки произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате которой три человека получили различные телесные повреждения.

Информация о погибших пока не поступала. В эти минуты на месте ЧС работают спасатели регионального Управления МЧС.

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