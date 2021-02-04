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  4 февраля 2021
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Узбекистан принял финансовые правила Тюркского совета

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан присоединился к соглашению о финансовых правилах Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, подписанному 23 августа 2012 года в городе Бишкеке (Кыргызстан).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении к международному договору.

Глава Узбекистана определил Министерство иностранных дел Республики Узбекистан компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.

Министерству иностранных дел поручено направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Республики Узбекистан к указанному международному договору и о компетентном органе, ответственном за его реализацию.

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