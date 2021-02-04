Гражданин Узбекистана получил пожизненный срок в Минске за убийство 7-летнего мальчика

CentralAsia (UZ) - В Минске завершилось судебное расследование в отношении гражданина Узбекистана Акмала Таджибаева, обвиняемого в убийстве своего 7-летнего пасынка.

Из обвинения, предъявленного представителем Генеральной Прокуратуры Беларуси, проводившей следствие, следует, что Акмал Таджибаев в течение нескольких месяцев в 2019-2020 годах строго наказывал своего пасынка за малейшие нарушения. Он ставил 7-летнего ребенка в угол на час, заставлял поднимать руки, избивал его не менее 5 раз в месяц – наносил мальчику удары ногами и руками в голову, живот, в пах.

Кроме этого, как следует из обвинения, 22 мая 2020 года на глазах родной сестры мальчика, мужчина нанес пасынку не менее 15 ударов руками и ногами, ребенок получил множественные травмы, в числе которых разрыв некоторых внутренних органов и кровоизлияние. В результате травматического шока ребенок скончался на глазах своей несовершеннолетней сестры.

В обвинении приведено многие шокирующие факты о избиении Акмала Таджибаева детей. Например, сказано, что обвиняемый оставлял падчерицу в углу на час на одной ноге и заставлял поднимать руки вверх, наносил девочке побои. Он бил девочку головой о стену, руками и ногами по различным частям тела. Такое происходило не менее двух раз в месяц.

Акмал Таджибаев родился в Узбекистане. приехал в Беларусь и женился на минчанке. У пары было 8 детей, из которых 4 общих. Последний ребенок родился в 2020 году.

К моменту судебного расследования родителей лишили родительских прав, сообщило издание nuz.uz.

Во время расследования было выявлено халатное отношение к детям медиками территориальной поликлинике, которые не проводили обследование детей, но отражали в медкарте фиктивные справки о якобы проведенном медосмотре.

Халатность проявили также ответственные сотрудники системы образования и участковые. Сообщается, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, некоторые уволены.

Коллегия по уголовным делам Минского городского суда назначила пожизненный срок Акмалу Таджибаеву за убийство ребенка.

Сам Таджибаев во время последнего слова просил его расстрелять.