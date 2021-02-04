В Узбекистане начал работу единый Call-центр для туристов

CentralAsia (UZ) - В Управлении координации обеспечения безопасного туризма МВД Узбекистана начал свою деятельность Call-центр, обратиться в который можно по телефону, набрав короткий номер 1173, сообщает Госкомтуризма.

Основными задачами Call-центра является приём по телефону обращений туристов и оперативная организация оказания им необходимой помощи в рамках полномочий органов внутренних дел.

Call-центр оснащен современным информационно-коммуникационным оборудованием и соединен с дежурными частями региональных управлений обеспечения безопасного туризма ГУВД-УВД города Ташкента, Ташкентской, Бухарской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей.

Позвонить на короткий номер можно из любого региона республики.

Сообщается, что сall-центр укомплектован специалистами, свободно владеющими узбекским, русским и английским языками.