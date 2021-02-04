Таджикистан получит 730 тыс. доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (TJ) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставит Таджикистану 732 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca в рамках программы COVAX, сообщили в пресс-службе ООН.

До конца 2021 года в рамках COVAX по всему миру планируется распределить 2 млрд доз вакцин против коронавируса, в том числе 1,3 млрд — в страны с низким уровнем дохода. Препарат предоставляется по некоммерческим ценам.

По данным ООН, вакцину AstraZeneca в объеме 506 тыс. доз получит Азербайджан, Армения — 146 тыс. доз, Грузия — 185 тыс., Киргизия — 504 тыс., Молдавия — 156 тыс., Украина — 2,2 млн и Узбекистан — 2,6 млн.

Кроме того, Грузия, Молдавия и Украина получат вакцину Pfizer в объеме 29 тыс., 25 тыс. и 117 тыс. доз соответственно. Поставки вакцин начнутся в конце февраля 2021 года.

Британская вакцина называется AstraZeneca. Она использует вирусный вектор, созданный на основе ослабленного вируса, вызывающего простуду у шимпанзе, и содержит генетический материал коронавируса. После вакцинации формируется специальный шиповидный белок, помогающий иммунной системе распознавать коронавирус, если тот попадает в организм человека.

Вакцину AstraZeneca начали испытывать на людях в конце апреля 2020 года. В июле Оксфордский университет сообщил об успешном завершении второго этапа клинических испытаний при участии 1 077 человек, что доказало действенность и безопасность вакцины.

Первыми препарат AstraZeneca одобрили в Великобритании. Кроме того, эта вакцина стала третьей, которую одобрили для использования в Европейском Союзе.

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