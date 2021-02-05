Экс-президент Монголии призвал военных Мьянмы освободить Аун Сан Су Чжи

CentralAsia (MNG) - Экс-президент Монголии Элбэгдорж Цахиа выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвали военных немедленно освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи. Об этом он написал на своей странице в Twitter:

«Привет, военная хунта Мьянмы! Пожалуйста, послушайте людей. освободить Аун Сан Су Чжи и законно избранного президента как можно скорее! Этого требуют мир и народ Монголии! Нам нужно больше свободы, человечности и мира!»





Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Австралии Марис Пейн выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвали военных немедленно освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн также призвала освободить задержанных высокопоставленных чиновников.

Военные Мьянмы (прежнее название - Бирма) взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию», государственный советник и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год. Военные объявили, что, согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьин Све, государственная власть передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

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