Turquoise Hill выиграла спор о финансировании с Rio Tinto из-за рудника в Монголии

CentralAsia (MNG) - Канадская компания Turquoise Hill Resources (TSX, NYSE: TRQ) одержала временную, но ключевую победу в продолжающемся споре с Rio Tinto (ASX, LON, NYSE: RIO) по поводу финансирования обширного медно-золотого-серебряного рудника Оюу-Толгой в Монголии.

Временное судебное решение, предоставленное горнодобывающей компании из Ванкувера в арбитражном разбирательстве против Rio Tinto, не позволяет горнодобывающему гиганту ограничивать переговоры Turquoise Hill по вопросам финансирования и другим вопросам с другими заинтересованными сторонами в Оюу-Толгой.

«До дальнейшего уведомления Rio Tinto не сможет разрешить переговоры о перепрофилировании с кредиторами проекта таким образом, чтобы Oyu Tolgoi LLC не могла провести размещение облигаций в 2021 году», - отметила Turquoise Hill.

В последние месяцы напряженность в отношениях между компаниями попала в заголовки газет. У них есть разногласия по поводу ролей и обязательств в обеспечении оставшегося финансирования подземного расширения рудника.

Компания Turquoise Hill, контрольный пакет акций которой принадлежит Rio Tinto, ожидала, что расширение подземки будет стоить 5,3 млрд долларов, когда оно было одобрено в 2015 году. Однако в прошлом году Turquoise Hill отметила риски стабильности, связанные с первоначальным дизайном проекта, добавив, что поправки к нему могут увеличить расходы на 1,9 миллиарда долларов.

Turquoise Hill в ноябре начала арбитражное разбирательство против Rio Tinto, заявив, что подход горнодобывающей компании к финансированию расширения «несовместим» с его собственным. В январе она запросила временное решение в своем арбитраже.

Turquoise Hill также предупредила о дальнейших задержках до двух с половиной лет, поскольку первая устойчивая добыча на подземном участке Оюу-Толгой ожидается в период с мая 2022 года по июнь 2023 года.

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