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  5 февраля 2021
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Монголия утвердила закон о поддержке развития своего первого НПЗ

CentralAsia (MNG) -  29 января 2021 года, в последний день осенней сессии, Великий Государственный Хурал Монголии одобрил законопроект «О поддержке НПЗ».

Законопроект направлен на обеспечение реализации проекта строительства нефтеперерабатывающего завода по кредитному соглашению между правительством Монголии и Эксимбанком Индии в запланированные сроки, активизацию реализации проекта, определение поддержки проекта правительством Монголии и создать правовую базу.

Законопроект был разработан совместно министерствами юстиции и внутренних дел, финансов, горнодобывающей и тяжелой промышленности, управления минеральных ресурсов и нефти и государственной компанией Монгольского нефтеперерабатывающего завода.

Утвержденный закон создает правовую основу для действий и деятельности, связанных со строящимся нефтеперерабатывающим заводом в аймаке Дорногоби, а также с его объектами и инфраструктурой, включая использование международных норм, стандартов и правил, контроль, содействие и одобрение проекта нефтеперерабатывающего завода и проектирование и ввод в эксплуатацию завода, а также заключение соглашения о разделе продукции на нефтяном месторождении и обеспечение стабильных поставок сырья, сообщает Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности.

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