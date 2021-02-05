Отчет Всемирного банка: Дальнейшие реформы являются ключом к укреплению государственной службы Монголии

CentralAsia (MNG) - Новый Закон Монголии о государственной службе является важным шагом на пути к созданию более сильной государственной службы, основанной на заслугах и политически нейтральной, но, согласно новому отчету Всемирного банка, необходимы дальнейшие реформы.

В отчете «На пути к высокоэффективной государственной службе: прогресс и вызовы реформ» содержится призыв к стране укрепить стабильность, надзор и управление государственной службой для содействия достижению целей развития. В нем подчеркивается последний Закон о государственной службе, который восстанавливает принципы меритократии и карьерной модели, как важный шаг к созданию более эффективной и этичной государственной службы.

«Имея более прочную правовую основу, Монголия теперь имеет больше возможностей для продвижения к повышению эффективности и результативности своей государственной службы. Это потребует решительного руководства для принятия важных стратегических и технических решений, направленных на сдерживание политизации и восстановление профессионализма на государственной службе», - сказал Андрей Михнев, региональный менеджер Всемирного банка в Монголии.

Ежегодный показатель отсева на государственной службе в Монголии увеличился с примерно 9% в период 2009-2012 годов до более чем 22% в 2019 году. Частая смена правительства, наряду с высокой текучестью кадров из-за отсутствия меритократической системы, отрицательно сказалась на общей способности государственной службы эффективно предоставлять общественные товары и услуги.

Согласно докладу, недавний пересмотр нормативно-правовой базы с упором на предотвращение и обращение вспять политизации станет решающим шагом в решении этих проблем. Как только основы принципов, основанных на заслугах, станут более прочными, некоторая гибкость может быть восстановлена в среднесрочной и долгосрочной перспективе, так что кадры государственной службы смогут эффективно реагировать на требования политически назначенных министров в той степени, в которой это необходимо, при этом одновременно профессионально компетентны и достаточно беспристрастны, чтобы служить сменяющим друг друга правительствам разных политических взглядов.

В отчете отмечается, что гибридная роль Совета гражданской службы (СГС) как надзорного органа и исполнителя может создать конфликт интересов, и содержится призыв к пересмотру институциональных механизмов управления и надзора за государственной службой на всех уровнях.

«Как только в Монголии будет восстановлен принцип карьерной государственной службы, основанной на заслугах, Совет государственной службы может работать в сотрудничестве с исполнительной властью, чтобы делегировать обязанности по управлению персоналом министерствам, ведомствам, агентствам и местным органам власти. Это позволит СГС перейти к более традиционному надзорному органу», - сказала Альма Канани, менеджер Всемирного банка по практике управления в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

В отчете подчеркивается, что профессиональный статус государственной службы должен быть защищен с помощью обновленных вступительных экзаменов, которые разрешают доступ только тем, кто соответствует строгим профессиональным требованиям и взамен обязан предоставлять населению высокие стандарты обслуживания. Успешное внедрение новой системы планирования производительности, а также обучение государственных служащих являются ключом к этой профессионализации.

В отчете также отмечается, что количество государственных служащих выросло на 34% за последнее десятилетие (2009-2019). Хотя соответствующий фонд заработной платы не особенно высок по сравнению с международными компараторами, он является наиболее быстрорастущим и крупнейшим компонентом текущих государственных расходов. В отчете утверждается, что увеличение штата не является решением для удовлетворения спроса на услуги с учетом географических характеристик страны. Вместо этого более эффективное управление существующим персоналом посредством предполагаемых реформ будет иметь важное значение для повышения производительности и предоставления более качественных услуг.

В отчете отмечается, что существует давняя необходимость в реформе структуры оплаты труда и классов на государственной службе. Сильно фрагментированный характер фонда заработной платы не позволяет правительству получать и анализировать данные, необходимые для реформы. Недавние и продолжающиеся усилия Министерства финансов по внедрению Интегрированной системы расчета заработной платы заслуживают похвалы как важный шаг в решении проблемы создания новой информационной системы управления человеческими ресурсами, которая использует исчерпывающие и последовательные данные о персонале.

В отчете также подчеркивается, что государственная служба должна иметь соответствующие стимулы для найма, удержания и мотивации квалифицированного персонала, в частности, посредством принципа равной оплаты за равный труд. Это потребует упрощения системы оплаты за счет объединения надбавок с основной оплатой, упрощения структуры оценок и сопоставления оплаты труда.

В совокупности рекомендуемые действия по реформе государственной службы составляют большую программу изменений, отмечается в отчете. Принятие нового Закона о государственной службе уже обязывает правительство Монголии выполнять большую часть этой программы, но дальнейшие реформы и их эффективное выполнение будут иметь решающее значение для успеха. В связи с этим Всемирный банк продолжит оказывать поддержку правительству в укреплении его государственной службы и эффективности государственного сектора и подотчетности за повышение доверия людей к правительству.

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