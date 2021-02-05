Утверджено перечень работающих во время строго карантина предприятий в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия утвердила перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время строго карантина.
Что касается решения о введении строгого карантина в столице 11-23 февраля, вице-премьер С.Амарсайхан представил виды предприятий и услуг, которым разрешено работать в этот период в обычном режиме.
В список вошли непрерывно действующие организации, которые не могут остановить свою деятельность в связи с производственно-техническими условиями, предприятия, поставляющие продукты и товары первой необходимости и им сопутствующие организации по логистике и доставке этих товаров, организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, строительный комплекс. Эти услуги включают:
- Электрическое отопление, водоснабжение, дезактивация и канализация
- Организации здравоохранения, аптеки, дистрибьюторские организации медицинского оборудования
- Газ и топливо
- Производство продуктов питания, торговля, распределение, супермаркеты, гипермаркеты, минимаркеты, продуктовые магазины, оптовая торговля, торговля мясом и кормами для животных
- Услуги по стерилизации, дезинфекции и чистке
- Погрузочно-транспортные услуги
- Услуги онлайн-банкинга, банкоматы
- Заводы по переработке угля, точки поставки, распределения и продажи
- Почта, связь, СМИ
- Похоронные услуги
- Ремонт и другие услуги
- Агентства специального назначения
- Высший законодательный орган
- Общественные и местные самоуправляющиеся организации / 15% персонала будут работать на рабочем месте с ограничением по времени /
- Государственные организации особой и стратегической важности / Железные дороги Улан-Батора, аэропорт Буянт-Ухаа/
- Раздача и транспортировка сена и кормов для скота
- Наружное техническое обслуживание
- Автомобили специального назначения для производства и распространения
Большая часть предприятий области продолжает работать, уточняется в сообщении.
Кроме того, с 08:00 до 18:00 общественный транспорт будет обслуживать ограниченное количество пассажиров. Движение в столице и за ее пределами также будет ограничено, и будут разрешены только транспортные средства для оказания медицинских, неотложных, специальных услуг и похоронных услуг.
Кроме того, в период строгого карантина будет реализована мера «One door-one testing». 280 медицинских бригад проведут диагностику и обследование 420 тысяч домохозяйств за 10 дней. 38 ПЦР-машин будут использоваться наряду с установкой 73 точек тестирования в столице. При необходимости планируется задействовать более 90 мобильных точек.