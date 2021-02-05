Утверджено перечень работающих во время строго карантина предприятий в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия утвердила перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время строго карантина.

Что касается решения о введении строгого карантина в столице 11-23 февраля, вице-премьер С.Амарсайхан представил виды предприятий и услуг, которым разрешено работать в этот период в обычном режиме.

В список вошли непрерывно действующие организации, которые не могут остановить свою деятельность в связи с производственно-техническими условиями, предприятия, поставляющие продукты и товары первой необходимости и им сопутствующие организации по логистике и доставке этих товаров, организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, строительный комплекс. Эти услуги включают:

Электрическое отопление, водоснабжение, дезактивация и канализация

Организации здравоохранения, аптеки, дистрибьюторские организации медицинского оборудования

Газ и топливо

Производство продуктов питания, торговля, распределение, супермаркеты, гипермаркеты, минимаркеты, продуктовые магазины, оптовая торговля, торговля мясом и кормами для животных

Услуги по стерилизации, дезинфекции и чистке

Погрузочно-транспортные услуги

Услуги онлайн-банкинга, банкоматы

Заводы по переработке угля, точки поставки, распределения и продажи

Почта, связь, СМИ

Похоронные услуги

Ремонт и другие услуги

Агентства специального назначения

Высший законодательный орган

Общественные и местные самоуправляющиеся организации / 15% персонала будут работать на рабочем месте с ограничением по времени /

Государственные организации особой и стратегической важности / Железные дороги Улан-Батора, аэропорт Буянт-Ухаа/

Раздача и транспортировка сена и кормов для скота

Наружное техническое обслуживание

Автомобили специального назначения для производства и распространения

Большая часть предприятий области продолжает работать, уточняется в сообщении.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 общественный транспорт будет обслуживать ограниченное количество пассажиров. Движение в столице и за ее пределами также будет ограничено, и будут разрешены только транспортные средства для оказания медицинских, неотложных, специальных услуг и похоронных услуг.

Кроме того, в период строгого карантина будет реализована мера «One door-one testing». 280 медицинских бригад проведут диагностику и обследование 420 тысяч домохозяйств за 10 дней. 38 ПЦР-машин будут использоваться наряду с установкой 73 точек тестирования в столице. При необходимости планируется задействовать более 90 мобильных точек.

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