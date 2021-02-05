Два монгольских художественных фильма будут соревноваться на кинофестивале Северной Европы

CentralAsia (MNG) - Два монгольских художественных фильма вошли в шорт-лист Северо-Европейского кинофестиваля.

«Эмэгтэй» (Женщина) Б.Отгонзорига и «Дурсаж яваарай» (Помни меня) Э.Ган-Очира официально будут бороться за призы на Международном кинофестивале «The North Europe International Film Festival», который пройдет в Лондоне, Великобритания, 20-27 марта. The North Europe International Film Festival — один из четырех фестивалей, проводимых Fusion International Film Festivals.

Фильм «Женщина» режиссера Б. Отгонзорига получил приз за лучшую операторскую работу на 19-м Международном кинофестивале в Дакке, организованном 16-24 января в Бангладеш.





Фильм «Женщина» был снят в 2020 году, и его онлайн-премьера состоялась в том же году из-за вспышки коронавирусной пандемии по всему миру. В этом фильме снимался южнокорейский актер и певец Ан Чжэ Мо Ан наиболее известен по роли гангстера, ставшего политиком Ким Ду Хана в «Rustic Period» (2002).

Сюжет «Дурсаж яваарай» основан на реальных событиях и повествует о времени перехода Монголии от социалистического строя к демократическому в начале 1990-х годов, когда большую долю макулатуры составляли книги. Это трагическая история о том, что монголы уничтожают свою интеллектуальную собственность за алкоголь и деньги. Сюжет фильма основан на реальных событиях.

Как сообщают организаторы фестиваля The North Europe International Film Festival все номинированные проекты получат Лавр официального отбора с высоким разрешением для использования в маркетинге; победители получат гравированный трофей высокого качества и сертификат.

Все выбранные фильмы и сценарии будут приглашены на фестиваль, и все выбранные фильмы будут показаны в течение недели фестиваля. Победители, которые не смогут присутствовать на вечере награждения, свяжутся с командой фестиваля после мероприятия, чтобы отправить награду по указанному адресу.

Во время церемонии награждения будут вручены многочисленные награды, а информация обо всех победителях будет опубликована в социальных сетях. Ниже представлена подборка признанных категорий, которые будут включены в вечер награждения на нашей фантастической церемонии награждения! Это все, за что мы взимаем плату на фестивале. Это 4-5-часовое мероприятие, которое включает в себя обед из трех блюд и вина. Все победители заберут с собой трофей. Наш профессиональный фотограф также сделает снимки с красной ковровой дорожки, которые будут доступны после фестиваля.

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