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  5 февраля 2021
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Мы будем работать день и ночь в течение трех лет, чтобы стать «цифровой нацией», - ПМ Монголии

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ сейчас встречается с представителями технологического сектора.

В ходе встречи он сказал: «На следующей неделе правительство представит свои планы по преодолению пандемии. В плане указано, как перейти к активному образу жизни во время тяжелой пандемии. Технологические инновации важны для перехода к активному образу жизни. Как сделать государственные службы поэтапными, небюрократическими, связными и независимыми от человеческого фактора? Это уменьшит государственную бюрократию и устранит дублирование персонала».

«К цифровой инфраструктуре подключено 223 сомона (всего в Монголии 330 сомонов (Сомон — наименьшая административно-территориальная единица страны)). Однако необходимо учитывать мягкую инфраструктуру. Самый большой взрыв после COVID-19 — это туризм. Следовательно, нам необходимо оцифровать туристическую систему. С сегодняшнего дня 592 госуслуги будут переведены в цифровую форму в течение 100 дней. Это снизит нагрузку на госслужащих на 20-35 процентов. Создаем академию E-Mongolia Academy, чтобы помочь государственным чиновникам и гражданам общаться в Интернете», -говорит Б.Болор-Эрдэнэ, начальник отдела связи и информационных технологий.

«При отсутствии электронной услуги, заказ удостоверения личности или на паспорта занимает 1 час 55 минут. Если вы в сети, это займет всего 5 минут. Чтобы стать «цифровой нацией», нам должны непрерывно работать в течение трех лет. Поскольку электронный переход имеет решающее значение, необходимо создать Министерство электронного развития. Электронное развитие — проблема для всех секторов, а не только для одного. «Закон о защите персональных данных» будет представлен на весеннюю сессию на утверждение. Спасибо банкам и операторам мобильной связи, которые взяли на себя инициативу по внедрению электронного перехода. Ч. Номин была официально назначена министром культуры. Потому что я хочу экономизации культура. Для начинающих компаний могут применяться налоговые льготы. И стартапы могут поддерживаться налоговыми льготами», - сказал Оюун-Эрдэнэ.

«Многие компании, такие как Uber, будут поддерживаться государством. Правительство сделает бюрократические государственные службы независимыми от человеческого фактора. Таким образом, время, которое было потраченное на госуслуги, тратится на себя», - добавил он.

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