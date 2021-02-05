На утро 5 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1186 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 225;
- Акмолинская область - 164;
- город Нур-Султан - 120;
- город Алматы - 112;
- Западно-Казахстанская область - 88;
- Костанайская область - 83;
- Карагандинская область - 79;
- Алматинская область - 71;
- Восточно-Казахстанская область - 64;
- Северо-Казахстанская область - 64;
- Атырауская область - 44;
- Жамбылская область - 22;
- Мангистауская область - 17;
- Актюбинская область - 12;
- город Шымкент - 9;
- Туркестанская область - 9;
- Кызылординская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 192 825 случаев коронавируса.