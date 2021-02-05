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  5 февраля 2021
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На утро 5 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1186 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 225;

- Акмолинская область - 164;

- город Нур-Султан - 120;

- город Алматы - 112;

- Западно-Казахстанская область - 88;

- Костанайская область - 83;

- Карагандинская область - 79;

- Алматинская область - 71;

- Восточно-Казахстанская область - 64;

- Северо-Казахстанская область - 64;

- Атырауская область - 44;

- Жамбылская область - 22;

- Мангистауская область - 17;

- Актюбинская область - 12;

- город Шымкент - 9;

- Туркестанская область - 9;

- Кызылординская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 192 825 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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