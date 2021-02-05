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  5 февраля 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 38 человек

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за последние сутки проведено 14 283 ПЦР теста, и у 38 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 32 человека. Таким образом, всего в Монголии 1430 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 1928 случаев коронавируса. Из 485 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 96 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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