Главы правительств Узбекистана и России провели встречу в Алматы

CentralAsia (UZ) - Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном в области применения вакцин от коронавируса. Об этом сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщил ТАСС.

"По эпидемиологической обстановке - она непростая - мы взаимодействуем. Конечно, реальный выход из этой ситуации будет связан с началом массового вакцинирования населения, применения эффективных и безопасных вакцин. Россия в этом смысле взаимодействует с Узбекистаном, по вакцинам также мы надеемся найти партнера, и об этом мы с вами говорили", - сказал Мишустин.

Встреча с премьером Узбекистана прошла в рамках визита Мишустина в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 5 февраля. На заседании межправсовета будут рассматриваться, в частности, вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

Мишустин также рассчитывает, что правительства России и Узбекистана приложат все усилия, чтобы нарастить товарооборот двух стран до $10 млрд.

"Несмотря на коронавирус, за 11 месяцев 2020 года взаимный товарооборот у нас вырос фактически на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил около $5,3 млрд. Наши президенты поставили задачу до 10 млрд его довести. И я надеюсь, что мы с вами сделаем все для этого необходимое, чтобы увеличить взаимный товарооборот", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, которая состоялась в рамках поездки главы российского кабмина в Алматы на заседание Евразийского межправительственного совета.

Мишустин добавил, что Россия является ведущим торговым партнером Узбекистана.