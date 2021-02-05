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  5 февраля 2021
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Из-за взрыва газа в Бухаре пострадали 12 человек

CentralAsia (UZ) -  В результате взрыва газа в строящейся многоэтажке пострадали 12 человек, сообщила Бухарская областная прокуратура.

По сообщению ведомства, 9-этажный дом, где произошел взрыв в результате утечки газа, был построен ООО «WHITE GROUP TRADING»

В момент взрыва три человека находились в самом многоэтажном доме.

Ещё 9 пострадали, проезжая в этот момент мимо дома на транспорте.

Один человек получил тяжелые травмы, остальные - лёгкие и средней степени тяжести. В настоящее время все находятся под наблюдением врачей.

Назначены судебно-медицинская экспертиза на предмет телесных повреждений и судебно-медицинская экспертиза ущерба, а также судебно-техническая экспертиза строительства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 259 часть 2 пункт б УК РУз (Нарушение правил пожарной безопасности).

Следствие ведёт областная прокуратура.

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