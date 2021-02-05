В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 173 659 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 20 843;
- Нур-Султан - 20 777;
- Восточно-Казахстанская область - 19 584;
- Атырауская область - 15 210;
- Павлодарская область - 13 037;
- Карагандинская область - 13 010;
- Северо-Казахстанская область - 10 627;
- Западно-Казахстанская область - 9267;
- Костанайская область - 9184;
- Акмолинская область - 8942;
- Алматинская область - 7505;
- Шымкент - 5407;
- Жамбылская область - 5254;
- Туркестанская область - 3910;
- Актюбинская область - 3833;
- Мангистауская область - 3776;
- Кызылординская область - 3493.
Коронавирус в Казахстане
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