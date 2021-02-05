[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели почти 1,5 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 173 659 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 20 843;

- Нур-Султан - 20 777;

- Восточно-Казахстанская область - 19 584;

- Атырауская область - 15 210;

- Павлодарская область - 13 037;

- Карагандинская область - 13 010;

- Северо-Казахстанская область - 10 627;

- Западно-Казахстанская область - 9267;

- Костанайская область - 9184;

- Акмолинская область - 8942;

- Алматинская область - 7505;

- Шымкент - 5407;

- Жамбылская область - 5254;

- Туркестанская область - 3910;

- Актюбинская область - 3833;

- Мангистауская область - 3776;

- Кызылординская область - 3493.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • 15% населения Великобритании получили вакцину от коронавируса
  • В Узбекистане начал работу единый Call-центр для туристов
  • Монголка собрала $12 тыс. чтобы возбудить дело о сексуальном насилии против бывшего полицейского


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com