Граждан Узбекистана в России призвали не участвовать в протестных митингах

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CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений призвало граждан Узбекистана, находящихся в России, не участвовать в акциях протеста. Протесты проходят несколько недель в разных регионах РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Агентств миграции отмечает о необходимости соблюдения законодательства России и не рекомендует узбекистанцам не находиться в местах скопления людей.

«Согласно законодательству РФ участие иностранных граждан в подобных неразрешённых мероприятиях может стать причиной привлечения к уголовной ответственности или депортации из страны», — отмечается в сообщении ведомства.

Протесты в поддержку Алексея Навального начались после задержания российского оппозиционного лидера Алексея Навального и публикации Фондом борьбы с коррупцией документального фильма-расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки» с заявлениями о коррупции в адрес президента РФ Владимира Путина.

Первая волна протестов произошла 23 января 2021 года, когда акции прошли в 196 городах России и 81 городе за рубежом. Самая массовая акция прошла в Москве, где, по разным подсчётам, приняли участие до 50 тыс. человек. В ходе протестов задержаны несколько тысяч человек и заведены несколько уголовных дел против протестующих.

31 января также прошли 118 акций в России.

2 февраля прошли акции протеста в Москве перед зданием Московского городского суда, где проходило заседание по делу Алексея Навального, в ходе которого его условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» был заменён на реальный. После окончания суда стихийные массовые акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других городах России

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных по всей России в ходе прошедших акций стало рекордным с момента создания данной организации, превысив 10 тысяч человек.

4 февраля глава штабов Навального Леонид Волков заявил о прекращении митингов зимой в связи с арестами организаторов и возобновлении их весной и летом.