Коронавирус: эффективно ли введение двух доз вакцин от разных производителей?

CentralAsia (CA) - Ученые Оксфордского университета проведут первое в мире исследование, посвященное проверке эффективности инъекции двух доз вакцины против коронавируса от различных производителей.



Как говорится в сюжете телеканала Euronews, речь идет о том, что первую прививку добровольцы получат, от Pfizer-BioNTech, а вторую от АstraZeneca. В испытаниях примут участие более 800 добровольцев старше 50 лет, которые не прошли вакцинацию.



«Мы планируем отобрать участников для исследования уже в текущем месяце, в феврале. Это позволит нам возможно в июне-июле получить первые результаты, по меньшей мере, касающиеся выработки антител. Это наша цель. Данные исследовния в последствии могли бы повлиять на выбор второй дозы вакцины в рамках прививочной кампании», - говорит Мэтью Снейп, доцент кафедры педиатрии и вакцинологии Оксфордского университета.



Вакцинация разными темпами идет по всему миру. Опросы проведенные в странах Европы и США, показывают, что порядка 20-25% французов, немцев и американцев могут отказаться от прививки. Среди причин - нехватка достоверной информации о вакцинах и недоверие властям.



Тем временем в Европе все чаще заглядываются на российскую вакцину «Спутник V». Венгрия стала первой страной ЕС одобрившей «Спутник V». Первая партия препарата уже прибыла заказчику.



В Португалии, где власти фиксируют снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусом, уже привиты медицинские работники. На севере страны настала очередь получить вакцину для граждан старше 80 лет и пятидесятилетних людей с хроническими заболеваниями. На следующем этапе компании будут привиты 900 тысяч жителей республики.

