Президент Узбекистана открыл в Фергане фабрику по производству бумаги из камня

- Узбекистан, общество
- 10:27, 05 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - Во время поездки президента Шавката Мирзиёева в Ферганскую области был представлен проект по производству каменной бумаги в городе Фергане, сообщила пресс-служба главы государства.
Здесь на основе уникальной технологии из Китая налажено производство 9 тысяч тонн каменной бумаги в год. Предприятие запущено в пилотном режиме накануне визита президента.
Каменная бумага имеет ряд преимуществ. Для изготовления целлюлозной бумаги используется много воды, что делает ее непригодной для дальнейшего использования из-за вредных веществ в составе. А при производстве бумаги из камня вода не используется.
У такой бумаги выше прочность и долговечность. Она стойка к влаге и загрязнению. Поэтому каменную бумагу удобно использовать в полиграфии, производстве упаковки и обоев. Она пользуется высоким спросом на внешнем рынке.
На предприятии трудятся 60 человек. Глава государства ознакомился с технологическим процессом, поинтересовался качеством выпускаемой бумаги.
- Изготовление бумаги - одно из древних направлений нашего ремесленничества. В свое время самаркандская бумага славилась на весь мир. Это предприятие - восстановление исторических традиций на промышленном уровне, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент также ознакомился с производимыми в Ферганской области импортозамещающими промышленными товарами.