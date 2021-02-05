Президент Узбекистана открыл в Фергане фабрику по производству бумаги из камня

CentralAsia (UZ) - Во время поездки президента Шавката Мирзиёева в Ферганскую области был представлен проект по производству каменной бумаги в городе Фергане, сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь на основе уникальной технологии из Китая налажено производство 9 тысяч тонн каменной бумаги в год. Предприятие запущено в пилотном режиме накануне визита президента.

Каменная бумага имеет ряд преимуществ. Для изготовления целлюлозной бумаги используется много воды, что делает ее непригодной для дальнейшего использования из-за вредных веществ в составе. А при производстве бумаги из камня вода не используется.

У такой бумаги выше прочность и долговечность. Она стойка к влаге и загрязнению. Поэтому каменную бумагу удобно использовать в полиграфии, производстве упаковки и обоев. Она пользуется высоким спросом на внешнем рынке.

На предприятии трудятся 60 человек. Глава государства ознакомился с технологическим процессом, поинтересовался качеством выпускаемой бумаги.

- Изготовление бумаги - одно из древних направлений нашего ремесленничества. В свое время самаркандская бумага славилась на весь мир. Это предприятие - восстановление исторических традиций на промышленном уровне, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также ознакомился с производимыми в Ферганской области импортозамещающими промышленными товарами.