Монголия создаст базовую инфраструктуру национальной электронной почты

CentralAsia (MNG) - Национальный центр обработки данных Монголии и Fibo Cloud — будут работать вместе для создания облачной инфраструктуры.

В то время как сектор информационных технологий стремительно развивается во всем мире, Монголия успешно реализует множество проектов по расширению участия электронного правительства и электронного гражданина и созданию государственной экосистемы цифрового перехода.

Одним из ключей к успешной реализации этих экономящих время продуктов и услуг электронного перехода e-transition является укрепление базовой инфраструктуры, и не только правительство, но и частный сектор уже начали вносить свой вклад в создание облачных систем, что является основной деятельностю по укреплению базовой инфраструктуры.

Хорошим примером этого государственно-частного партнерства является Национальный центр обработки данных и отечественный разработчик облачных систем FIBO CLOUD, которые вместе работают над технологией общедоступного облака (Public cloud technology - PCT) с 2019 года.

В 2021 году стороны договорились о расширении сотрудничества и совместной работе над созданием базовой инфраструктуры национальной электронной почты и услуг электронного участия.

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