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  5 февраля 2021
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В Узбекистане за убийство 6-летнего сына мужчину осудили на 17,5 лет (видео)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде состоялся суд по делу убийства 6-летнего мальчика собственным отцом, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Как сообщается, мужчина поссорился с супругой, из-за чего женщина ушла в родительский дом.

После неудачных попыток помириться с супругой, мужчина принимает решение убить сына и совершить суицид. Осуждённый задушил своего ребенка и попытался совершить самоубийство. Жизнь мужчины была спасена усилиями медиков, ребенок скончался.

Решением суда мужчина осуждён 17,5 лет тюрьмы.

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