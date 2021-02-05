В Узбекистане за убийство 6-летнего сына мужчину осудили на 17,5 лет (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 10:38, 05 февраля 2021
- Просмотров: 398
CentralAsia (UZ) - В Самарканде состоялся суд по делу убийства 6-летнего мальчика собственным отцом, сообщил телеканал "Узбекистан 24".
Как сообщается, мужчина поссорился с супругой, из-за чего женщина ушла в родительский дом.
После неудачных попыток помириться с супругой, мужчина принимает решение убить сына и совершить суицид. Осуждённый задушил своего ребенка и попытался совершить самоубийство. Жизнь мужчины была спасена усилиями медиков, ребенок скончался.
Решением суда мужчина осуждён 17,5 лет тюрьмы.