За сутки в Узбекистане выявили 73 новых случая коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:08, 05 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 4 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78989 (+73).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены:
3 в Андижанской области,
4 в Самаркандской области,
5 в Сурхандарьинской области,
7 в Хорезмской области,
19 в Ташкентской области,
35 человек в Ташкенте.
За сутки выздоровели 17 пациентов, всего излечились от болезни 77 443 (+75) человек, показатель выздоровления составил 98%.
Из 925 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.