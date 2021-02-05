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  5 февраля 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 73 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 4 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78989 (+73).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены:

3 в Андижанской области,
4 в Самаркандской области,
5 в Сурхандарьинской области,
7 в Хорезмской области,
19 в Ташкентской области,
35 человек в Ташкенте.

За сутки выздоровели 17 пациентов, всего излечились от болезни 77 443 (+75) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 925 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

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