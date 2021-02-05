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  5 февраля 2021
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В Санкт-Петербурге прошло заседание Координационного совета таджикской диаспоры

CentralAsia (TJ) -  В Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось заседание Координационного совета таджикской диаспоры. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на пресс-службу Маджлиси Таджикистана.

В заседании приняли участие Генеральный консул Таджикистана в Санкт-Петербурге Хомидджон Назари и полномочный представитель Маджлиси Оли в Межпарламентской Ассамблее Содружества Независимых Государств Бахтовар Сафарзода, представитель Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Санкт-Петербурге Шодибой Тураев, председатели диаспор, координаторы и члены координационного совета.

В ходе заседания Хомидджон Назари отметил, что все сотрудники консульства готовы в любое время оказывать помощь соотечественникам по любым возникающим вопросам. Большое значение для граждан Таджикистана, проживающих на территории Санкт-Петербурга, имеет соблюдение законов Российской Федерации.

Бахтовар Сафарзода в своём выступлении довел до присутствующих важные тезисы, озвученные в послании президента Таджикистана Эмомали Рахмона, рассказал об основных направлениях внутренней и внешней политики республики и добавил, что соотечественники должны иметь хорошие взаимоотношения со всеми людьми в многонациональном Санкт-Петербурге.

Бахтовар Сафарзода отметил, что сегодня необходима работа с молодёжью, которая не должна вступать в террористические и экстремистские организации.

На заседании был утвержден план работы Координационного совета таджикской диаспоры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2021 год.

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