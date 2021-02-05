Центробанк Туркменистана и Банк России подписали соглашение о взаимодействии

CentralAsia (TM) - Банк России и Центральный банк Туркменистана подписали соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам. Об этом сообщается на официальном сайте российского регулятора.

Заключение соглашения позволит формализовать процесс обмена информацией об угрозах в области информационной безопасности между центральными банками двух стран.