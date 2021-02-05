[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Центробанк Туркменистана и Банк России подписали соглашение о взаимодействии

CentralAsia (TM) -  Банк России и Центральный банк Туркменистана подписали соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам. Об этом сообщается на официальном сайте российского регулятора.

Заключение соглашения позволит формализовать процесс обмена информацией об угрозах в области информационной безопасности между центральными банками двух стран.

print
  • В 2020 году гражданство России получили более 23 тысяч уроженцев Узбекистана
  • Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 172 тысячи
  • В Туркменистане началась вакцинация российской вакциной от COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com