Центробанк Туркменистана и Банк России подписали соглашение о взаимодействии
- Туркменистан, экономика
- 11:27, 05 февраля 2021
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CentralAsia (TM) - Банк России и Центральный банк Туркменистана подписали соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам. Об этом сообщается на официальном сайте российского регулятора.
Заключение соглашения позволит формализовать процесс обмена информацией об угрозах в области информационной безопасности между центральными банками двух стран.