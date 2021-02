11 симптомов вируса Nipah, который может привести к следующей пандемии

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения не исключает вероятности пандемии, которая может быть вызвана вирусом Nipah или NiV.



Al Jazeera ответила на ряд вопросов, связанных с Nipah, в том числе перечислены симптомы инфекции.



Симптомы



Инфекция, вызванная вирусом Nipah, имеет разные клинические проявления — от бессимптомной инфекции до острой респираторной инфекции (легкой и тяжелой) и смертельного энцефалита.



По данным Всемирной организации здравоохранения, в начале заболевания у больных развиваются такие симптомы, как:



1. Повышенная температура;



2. Головная боль;



3. Мышечная боль;



4. Тошнота;



5. Боль в горле;



6. Головокружение;



7. Сонливость;



8. Когнитивные нарушения;



9. Неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит;



10. У некоторые людей могут также развиваться атипичная пневмония и тяжелые дыхательные проблемы, включая острый респираторный дистресс-синдром;



11. В тяжелых случаях развиваются энцефалит и конвульсии, приводящие к коме через 24-48 часов



Считается, что время от заражения до появления симптомов составляет от 4 до 14 дней. Вместе с тем, сообщалось об инкубационном периоде, составившем 45 дней.



Большинство людей, переболевших острым энцефалитом, полностью выздоравливают, но среди них также регистрировались долговременные неврологические последствия. Примерно 20% пациентов страдают от остаточных неврологических симптомов, таких как припадочные расстройства и легкие когнитивные нарушения. У небольшого числа выздоровевших людей впоследствии бывают рецидивы или позднее развивается энцефалит.



Пандемия



26 января 2021 года Джулия Коллеве опубликовала в британской газете The Guardian статью под заголовком «Фармацевтические гиганты не готовы к следующей пандемии», в которой она рассказала о вирусе Нипах.



Коллеве предупредила о том, что крупнейшие мировые фармацевтические компании не готовы к следующей пандемии, несмотря на активизацию мер по борьбе со вспышкой коронавируса.



Исполнительный директор некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, финансируемой правительствами Великобритании и Нидерландов и другими организациями, Джаясри К. Айер обратила внимание на вспышку вируса Nipah в Китае (уровень смертности 75%) как потенциальный риск следующей большой пандемии.



«Вирус Nipah — еще одно развивающееся инфекционное заболевание, вызывающее большую озабоченность. Нипах может взорваться в любой момент. Следующая пандемия может быть лекарственно-устойчивой инфекцией», - сказала она.



Вирус Нипах может вызвать серьезные респираторные заболевания, в том числе энцефалит и отек головного мозга. Смертность от этого вируса составляет от 40% до 75%, в зависимости от места возникновения вспышки заболевания.



Естественный хозяин вируса Nipah — летучие мыши. Но Коллеве сообщила, что вспышки вируса в Бангладеш и Индии, вероятно, были связаны с употреблением сока финиковой пальмы.



Согласно двухгодичному отчету Access to Medicine Foundation, вирус Nipah — это одно из 10 инфекционных заболеваний из 16, включенных в список Всемирной организации здравоохранения как наиболее опасные для человечества. Препаратов или вакцин для лечения этой инфекции не существует.



В список также входят лихорадка Рифт-Валли, которая распространена в Африке к югу от Сахары, и тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) — респираторные заболевания, вызванные коронавирусами. SARS и MERS отличаются более высоким уровнем смертности, чем COVID-19, но они менее заразны.



В настоящее время разрабатываются четыре продукта для борьбы с переносимым комарами вирусом чикунгунья, который в последние годы активно распространяется по Северной и Южной Америке, Африке и Индии: вакцина, лекарство, инструмент диагностики и новый инсектицидный спрей от Bayer, действующий также на комаров, распространяющих денге и вирус Зика.



Как сообщили в Access to Medicine Foundation, несмотря на многочисленные предупреждения о том, что новый коронавирус может вызвать глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, фармацевтическая промышленность, а также общество в целом не были готовы к пандемии коронавирусной инфекции.



Необходимо уточнить, что статья The Guardian цитировала отчет об «Индексе доступа к медицине в 2021 году», в котором говорилось о вирусе Nipah и других заболеваниях.



Тем не менее вирус Нипах представляет серьезную угрозу из-за высоких показателей смертности, прошлых вспышек болезни и возможности ее перерастания в пандемию.



Основные факты о вирусе Нипах



1. Nipah — это зоонозный вирус (передаваемый человеку от животных), который также может передаваться через зараженную пищу или напрямую от человека к человеку.



3. Показатель смертности случаев оценивается от 40% до 75%. Этот показатель может варьироваться в зависимости от местных возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления.



4. Вирус может передаваться человеку от животных (например, от летучих мышей или свиней) или через зараженную пищу, а также он может передаваться напрямую от человека к человеку.



5. Плодоядные летучие мыши семейства Pteropodidae — естественные хозяева вируса.



6. Препаратов или вакцин для лечения людей или животных от Nipah не существует.



7. Основным лечением для людей является симптоматическая терапия.



8. Ежегодный обзор списка приоритетных болезней для Программы научных исследований и разработок Всемирной организации здравоохранения указывает на настоятельную необходимость ускоренных исследований и разработок для Nipah.



Всемирная организация здравоохранения заявляет, что вирус также может вызывать тяжелую болезнь у животных, таких как свиньи.



И хотя Nipah вызвал лишь несколько известных вспышек болезней в Азии, он инфицирует большое число животных и приводит к тяжелым заболеваниям и смерти людей, что делает его серьезной проблемой для общественного здравоохранения.



Прошлые вспышки болезни



Вирус Нипах был впервые обнаружен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. С 1999 году в Малайзии не было регистрировано новых вспышек болезни.



Он также был выявлен в Бангладеш в 2001 году, и с тех пор в этой стране почти ежегодно происходят вспышки болезни. Болезнь также периодически выявляется в Восточной Индии.



В группу риска входят и другие районы, поскольку доказательства наличия вируса Nipah были обнаружены в известных природных резервуарах (вид летучих мышей Pteropus) и среди других видов летучих мышей в ряде стран, включая Камбоджу, Гану, Индонезию, Мадагаскар, Филиппины и Таиланд.



Как передается вирус?



Во время первых вспышек болезни в Малайзии, которые также затронули Сингапур, большинство случаев инфицирования людей произошло в результате прямых контактов с больными свиньями или с их зараженными тканями.



По данным ВОЗ, передача инфекции происходила воздушно-капельным путем или при незащищенных контактах с тканями больных животных.



Во время вспышек болезни в Бангладеш и Индии наиболее вероятным источником инфекции было потребление фруктов или фруктовых продуктов (например, свежего сока финиковой пальмы), загрязненных мочой или слюной инфицированных плодоядных летучих мышей.



Сообщалось также о передаче вируса Nipah от человека к человеку среди членов семьи и лиц, осуществляющими уход за инфицированными вирусом пациентами.