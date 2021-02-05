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  5 февраля 2021
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Скончался омский врач, руководивший лечением Навального после отравления

CentralAsia (CA) -  Скончался доктор Сергей Максимишин, сотрудник отделения реанимации в больнице Омска, куда после экстренной посадки самолета был доставлен в тяжелом состоянии Алексей Навальный.

Как пишет Daily Mail, он умер «внезапно», после того как у него «подскочило давление». Ему было 55 лет.

Пресс-секретарь омского Минздрава Галина Назарова сообщила, что у смерти медика «нет никаких особых подоплек».

«Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию, и он там умер», - сказала Назарова.

Причиной смерти называют сердечный приступ. Утверждалось, что именно Максимишин руководил лечением Навального после предположительного отравления в августе 2020 года.

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