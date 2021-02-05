Бывший глава ЦИК Узбекистана назначен судьей Конституционного суда

- Узбекистан, общество
- 12:31, 05 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 5 февраля началось двенадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
В ходе заседания Мирза-Улугбек Абдусаломов был назначен судьей Конституционного суда.
Ранее сообщалось, что Абдусаломов сложил полномочия с должности председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана, в которой он проработал более 15 лет.
Полномочия судьи Конституционного суда Республики Узбекистан Миралимова Бахтиера прекращены досрочно.