Бывший глава ЦИК Узбекистана назначен судьей Конституционного суда

Мирза-Улугбек Абдусаломов

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 5 февраля началось двенадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

В ходе заседания Мирза-Улугбек Абдусаломов был назначен судьей Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что Абдусаломов сложил полномочия с должности председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана, в которой он проработал более 15 лет.

Полномочия судьи Конституционного суда Республики Узбекистан Миралимова Бахтиера прекращены досрочно.