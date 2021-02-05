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  5 февраля 2021
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Четыре монгольских коллектива выступят на японском рок-фестивале Music Lane Festival

CentralAsia (MNG) -  Музыкальные группы из Монголии, а именно «Nisvanis», «Mohanik», «Magnolian» и «The Colours», примут участие в фестивале Music Lane Festival, который состоится на Окинаве, Япония.

20-21 февраля все концерты и мероприятия фестиваля будут бесплатно транслироваться для широкой публики. Всего на фестивале выступят 79 коллективов, из которых 39 — японские, 35 — иностранные.

В частности, виртуально на фестивале выступят музыканты из таких стран, как Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Малайзия, Сингапур и Индонезия.

Фестиваль Music Lane Festival Okinawa 2021 года, который первоначально планировалось провести 16 и 17 января, позже был отложен. Подтверждением этого является то, что Окинава, где проживают некоторые из успешных рок-исполнителей сегодняшнего дня, такие как MONGOL800 и Orange Range, проведет фестиваль Music Lane Festival Okinawa 2021, японский музыкальный фестиваль, проводимый как в виртуальной, так и в физической форме. На мероприятии будут представлены выступления артистов, а также международная музыкальная конференция под названием Trans Asia Music Meeting 2021.

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