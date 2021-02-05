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  5 февраля 2021
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Использованные маски для лица можно переработать в материалы для строительства дорог, - ученые

CentralAsia (CA) -  В Австралии разработали способ переработки использованных масок для лица в материалы для строительства, пишет британская газета Daily Mail.

По ее данным, каждый день во всем мире используется около 6,8 млрд одноразовых масок в связи с коронавирусом.

Исследование, проведенное в Мельбурне, показало, что смешивание 1% измельченных масок с 99% RCA - recycled rubble - вторичного щебня - соответствует стандартам гражданского строительства дорог и тротуаров. Один километр участка дороги, покрытый по этому рецепту, требует 3 млн масок, что эквивалентно 93 тонн мусора на свалках. RCA производится путем переработки строительного мусора и сам по себе является смесью различных материалов. Исследователи обнаружили, что добавление в эту смесь масочного материала не только предотвращает появление отходов, но и делает материал более жестким и прочным.

Строительство дорог и тротуаров требует четырех слоев. Каждый слой должен быть прочным, но гибким, чтобы выдерживать давление и вес транспорта без образования трещин. Исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Science of the Total Environment, показывает, что комбинация RCA и масок для лица является идеальной для первых трех слоев, отмечает автор статьи.

«В этом первоначальном исследовании изучалась возможность утилизации одноразовых масок для лица для строительства дорог, и мы были взволнованы, обнаружив, что это не только работает, но и дает реальные инженерные преимущества», - сказал автор доклада, доктор Мохаммад Сабериан.

Издание отмечает, что испытания показали, что смесь устойчива к нагрузкам, водонепроницаема, не разлагается и не деформируется. Маски обеззараживались простым антисептическим спреем, затем их на минуту помещали в микроволновую печь, в результате чего уничтожалось 99,9% вирусных частиц.

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