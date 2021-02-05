В Москве проходит заседание суда по делу Навального о клевете на ветерана ВОВ

Алексей Навальный 2 февраля // Reuters

CentralAsia (CA) - В Бабушкинском районном суде в Москве началось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщают «Известия».



Дело было возбуждено из-за высказываний Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Как пишут «Известия», оппозиционер «оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана».



Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.



2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

