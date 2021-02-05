Ангела Меркель видит «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Германии к концу этой недели в палатах интенсивной терапии и в реанимационных отделениях больниц находятся свыше 4200 пациентов, и их состояние вызывает озабоченность врачей, вместе с тем, по мнению властей, темпы распространения коронавируса - как благодаря ограничительным мерам, так и активно ведущейся вакцинации, снижаются, говорится в сюжете телеканала Euronews.



«Некоторое время назад я указывала на то, что зимние месяцы будут для нас самыми тяжелыми, и так оно и оказалось. Но уже сегодня можно говорить о том, что пик второй волны заражений пройден. Тем не менее, это не снимает с нас ответственности за наше поведение. Мы также не должны расслабляться. С течением ближайших недель все больше пожилых людей и тех, для кого заражение может стать фатальным, получат прививку, поэтому снизится нагрузка на нашу больничную систему и медиков. Мы видим свет в конце этого туннеля», - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.



Во Франции, где власти критикуют со всех сторон за недостаточные темпы вакцинации, правительство предпочло не вводить новые ограничения, но и не ослаблять уже действующие.



«У меня нет никакой информации по поводу этого медикамента. Так что тут мне нечего комментировать. Что касается среднесрочной или в долгосрочной перспективы, я практически уверен, что он окажется бесполезным против новых штаммов и не поможет решить проблемы распространения инфекции», - сказал президент Эммануэль Макрон про вакцину от коронавируса китайского производства.



Пока на территории ЕС разрешены к применению - в порядке даты одобрения - препараты от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.



Последняя из перечисленных вакцин не рекомендована для инъекций тем, кому больше 65 лет из-за недостаточного иммунного ответа организма.

