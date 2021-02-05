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  5 февраля 2021
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В Туркменистане на побережье Каспийского моря выбросило сотни мёртвых тюленей и рыб

CentralAsia (TM) -  На побережье Каспийского моря в Тукменистане были выброшены сотни мёртвых тюленей и тысячи рыб. Как рассказал на условиях анонимности сотрудник морской пограничной службы, власти скрывают информацию о происшествии и пытаются выяснить причины массовой гибели морских обитателей.

В конце прошлого года на западном побережье Каспийского моря в Республике Дагестан Российской Федерации было выброшено несколько сотен туш мёртвых тюленей.

«На каспийском побережье в городах Туркменбаши и Киянлы Балканского велаята с декабря прошлого года начали появляться туши мёртвых тюленей. В течение января военные моряки выловили очень много мёртвых тюленей. Их насчитывается сотни. Кроме того, на побережье очень много мёртвых рыб и птиц», - рассказал корреспонденту Азатлыка сотрудник морской пограничной службы, ставший очевидцем ситуации.

В декабре, когда в Туркменистане начали появляться туши мёртвых тюленей, на западном побережье Каспийского моря в столице Республики Дагестан городе Махачкала также были найдены около 300 мёртвых млекопитающих.

Ученые Каспийской научной экспедиции, направленной на изучение происшествия Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели первый этап исследований 10-17 декабря. Учёные пришли к выводу, что основной причиной гибели могли быть связаны с естественными природным факторами.

Вместе с тем, ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук ранее предполагали, причиной гибели каспийских тюленей мог стать выброс природного газа в результате сейсмических явлений.

В сообщении отмечается, что у погибших животных не были выявлены коронавирусная, парвовирусная инфекции, чума плотоядных и гельминтозы высокой интенсивности.

Каспийские тюлени (Phoca caspica) занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также в Красную книгу Туркменистана.

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