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  5 февраля 2021
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Совбез ООН призвал военных Мьянмы освободить Аунг Сан Су Чжи
Аунг Сан Су Чжи
Аунг Сан Су Чжи
// FRANK VAN BEEK/GETTY IMAGES
Предыстория: В Мьянме военные захватили власть

CentralAsia (CA) -  Совет Безопасности ООН собрался сразу после того, как армия Мьянмы задержала Аунг Сан Су Чжи и других лидеров, обвинив их в «фальсификации выборов». Об этом сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций.

Военный комендант Мин Аунг Хлаинг объявил о введении чрезвычайного положения на один год – на период до новых выборов. До этого события в Мьянме в последние пять лет было гражданское правление.

В связи с таким развитием событий было созвано заседания Совета Безопасности ООН по Мьянме. На нем Специальный посланник главы ООН по этой стране Кристин Шранер Бургенер сообщила, что 1 февраля военные совершили государственный переворот в Мьянме и захватили власть.

После этого заседания Совбез ООН сразу не смог согласовать формулировки своего заявления по событиям в Мьянме. Предлагаемый первоначально текст был заблокирован постоянным членом Совбеза Китаем.

В четверг председатель Совета Безопасности все же выступил с согласованным заявлением, в котором, говорится о необходимости поддерживать переход к демократии в стране, воздерживаться от насилия и уважать права человека и основные свободы, а также обеспечивать верховенство права.

В заявлении Совбеза содержится призыв немедленно освободить всех задержанных политических лидеров и членов их семей.

Военное руководство обвинило демократически избранное правительство в неспособности расследовать обвинения «в фальсификации результатов голосования на недавних выборах», в результате которых правящая партия «Национальная лига за демократию» получила подавляющее большинство голосов.

Аунг Сан Су Чжи, которая находится под стражей, обвинили в незаконном хранении раций – переговорных устройств, которые, якобы были ввезены незаконно. Совет Безопасности призвал всех мьянмарских лидеров к диалогу и примирению во имя интересов народа страны.

В своем заявлении члены Совбеза выразили озабоченность по поводу ограничений, введенных военными Мьянмы в отношении гражданского общества, журналистов и блогеров. Они также призвали не чинить препятствий гуманитарному доступу ко всем нуждающимся в помощи, в том числе позволить возобновить гуманитарные рейсы ООН.

По сообщениям, в четверг военные заблокировали по всей стране доступ к Facebook, которым примерно половина из 54 млн граждан Мьянмы пользуется в качестве основного источника информации. Гигант социальных сетей выступил с заявлением, в котором призвал власти восстановить доступ.

В заявлении Совета Безопасности также говорится о необходимости устранить «коренные причины кризиса в северной провинции Ракхайн», в результате которого сотни тысяч людей, в основном мусульмане, были вынуждены спасаться бегством после жестокого военного подавления в 2017 году. В заявлении содержится призыв к созданию условий для «безопасного и добровольного» возвращения людей в родные места.

«Члены Совета Безопасности подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, политической независимости, территориальной целостности и единству Мьянмы», - говорится в заявлении.

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